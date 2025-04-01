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Все бронирования по старым правилам утратили силу с 1 апреля: как переоформить

Фото: Бронирование от мобилизации по старым правилам закончись с 1 апреля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Все бронирования от мобилизации, которые были оформлены по старым правилам, утратили силу с 1 апреля. Продлить бронирование после этой даты смогут только компании, которые уже обновили статус критичности в соответствии с новыми требованиями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

Как отметили в пресс-службе, с начала года большинство компаний уже подтвердили свою критичность в государственных органах и перебронировали своих работников. Отсрочки перебронированных работников остаются в силе после 1 апреля.

Что изменится с 1 апреля

  • Завершение срока действия бронирований, оформленных по старой системе.
  • Бронирования будут доступны исключительно предприятиям, которые получили подтверждение критичности по новым правилам.
  • Восстановление стандартного режима рассмотрения заявлений на бронирование работников для критически важных предприятий (в течение 72 часов).

Что делать предприятиям, которые не обновили статус

  • Обновить статус критичности своей компании по новой процедуре (инструкция).
  • После подтверждения нового статуса критичности оформить бронирование работников повторно.
  • Если сотрудник уже имеет активное бронирование, его необходимо сначала аннулировать.

В Минэкономики напомнили, что все бронирования осуществляются исключительно в электронном формате через портал Дія. Никаких бумажных документов или приказов готовить не нужно.

Сроки бронирования

Отметим, что срок перебронирования должен был закончиться еще 28 февраля, однако из-за кибератаки на государственные реестры его продлили на месяц.

Предприятия должны подтвердить статус критичности и повторно забронировать своих работников, в соответствии с обновленными критериями.

Подтвержденное бронирование будет отображаться в приложении "Резерв+". Если отсрочка предоставлена после обновления статуса критически важного предприятия, она будет действовать на период действия критичности - до 12 месяцев.

По состоянию на начало 2025 года бронирование получили до 950 тысяч украинцев, т.е. примерно численность украинской армії.

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Бронирование от мобилизацииМобилизация в Украине