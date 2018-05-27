МЗС попереджає українців про надзвичайний стан у США через ураган Альберто

Надзвичайний стан оголосили в Алабамі, Флориді і Міссісіпі

У трьох штатах США оголосили надзвичайний стан у зв'язку з наближенням урагану Альберто. Про це у Twitter повідомив представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

"Штати Алабама, Флорида і Міссісіпі (США) оголосили надзвичайний стан у зв'язку з наближенням урагану Альберто", - повідомив Кирилич.

Штати Алабама, Флорида та Міссісіпі (США) оголосили надзвичайний стан у зв'язку з наближенням урагану Альберто. Консул: +1 202 765-4681. pic.twitter.com/vzKFkfvsyI — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) May 27, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в США збитки від стихійних лих в 2017 році склав 306 млрд доларів. Зокрема тільки втрати від урагану "Харві" перевищили 125 млрд доларів, а урагани "Марія" і "Ірма" обійшлися в 90 млрд і 50 млрд доларів відповідно. За оцінкою експертів, сукупні втрати США від лісових пожеж, що охопили влітку-восени 2017 року відразу кілька штатів, склали близько 18 млрд доларів, що втричі перевищило попередній рекорд