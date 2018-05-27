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МЗС попереджає українців про надзвичайний стан у США через ураган Альберто

НовиниСуспільство    27.05.2018 - 11:46
Фото: ілюстративне фото (pixabay.com/tpsdave)
Фото: ілюстративне фото (pixabay.com/tpsdave)

Надзвичайний стан оголосили в Алабамі, Флориді і Міссісіпі

У трьох штатах США оголосили надзвичайний стан у зв'язку з наближенням урагану Альберто. Про це у Twitter повідомив представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

"Штати Алабама, Флорида і Міссісіпі (США) оголосили надзвичайний стан у зв'язку з наближенням урагану Альберто", - повідомив Кирилич.

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в США збитки від стихійних лих в 2017 році склав 306 млрд доларів. Зокрема тільки втрати від урагану "Харві" перевищили 125 млрд доларів, а урагани "Марія" і "Ірма" обійшлися в 90 млрд і 50 млрд доларів відповідно. За оцінкою експертів, сукупні втрати США від лісових пожеж, що охопили влітку-восени 2017 року відразу кілька штатів, склали близько 18 млрд доларів, що втричі перевищило попередній рекорд

 

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Теги публікації: МЗС, Сполучені Штати Америки, ураган  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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