Облаштували дорогу через річку. На трасі Київ - Харків відкрито рух на Полтаву
Між Києвом та Полтавою відновили проїзд трасою М-03. Тимчасову об'їзну дорогу через річку Трубіж облаштували біля села Борщів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram патрульної поліції Київської області.
Повідомляється, що знову можна проїхати з Києва до Полтави трасою М-03 Київ - Харків.
"Поблизу села Борщів Київської області побудували тимчасову об'їзну дорогу поруч зі зруйнованим мостом. Тимчасовий об'їзд розрахований на легковий і вантажний транспорт", - йдеться в повідомленні.
Дорожні служби поклали сім водопропускних труб через річку Трубіж, грунт зміцнили геотекстильними гратами, на шар піску влаштували щебенево-піщану суміш, зверху - асфальтобетонне покриття. На ділянці встановили відповідні дорожні знаки.
Нагадаємо, минулого тижня дорожники відновили сполучення Київ-Житомир по Варшавській трасі, відкривши рух мостом через річку Тетерів.
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