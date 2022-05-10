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Облаштували дорогу через річку. На трасі Київ - Харків відкрито рух на Полтаву

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Київ, Вівторок 10 травня 2022 17:28
Облаштували дорогу через річку. На трасі Київ - Харків відкрито рух на Полтаву Фото: відновлено сполучення між Києвом і Полтавою (РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Між Києвом та Полтавою відновили проїзд трасою М-03. Тимчасову об'їзну дорогу через річку Трубіж облаштували біля села Борщів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram патрульної поліції Київської області.

Повідомляється, що знову можна проїхати з Києва до Полтави трасою М-03 Київ - Харків.

"Поблизу села Борщів Київської області побудували тимчасову об'їзну дорогу поруч зі зруйнованим мостом. Тимчасовий об'їзд розрахований на легковий і вантажний транспорт", - йдеться в повідомленні.

Дорожні служби поклали сім водопропускних труб через річку Трубіж, грунт зміцнили геотекстильними гратами, на шар піску влаштували щебенево-піщану суміш, зверху - асфальтобетонне покриття. На ділянці встановили відповідні дорожні знаки.

Нагадаємо, минулого тижня дорожники відновили сполучення Київ-Житомир по Варшавській трасі, відкривши рух мостом через річку Тетерів.

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