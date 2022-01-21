Вивів мільйони гривень і довів до банкрутства. СБУ викрила банківського шахрая

Служба безпеки України викрила схему, за якою з українського банку вивели мільйони гривень і довели його до неплатоспроможності. Державному Фонду гарантування вкладів було завдано збитків у розмірі 25 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ .

"За матеріалами СБУ повідомлено про підозру одному з чиновників українського банку, дії якого довели фінансову установу до банкрутства. За версією слідства, зловмисник незаконно виводив кошти з банку, чим завдав Державному Фонду гарантування вкладів 25 млн грн збитків", - йдеться в повідомленні.

Задокументовано, що посадові особи банку систематично укладали "збиткові" для себе угоди з іншими банками, у тому числі з придбання/продажу іноземної валюти.

Як наслідок, ці та інші операції банку призвели до його неплатоспроможності в 2017 році. В даний час ця фінансова установа знаходиться в процедурі ліквідації.

При цьому державний Фонд гарантування вкладів, який компенсує кошти вкладникам з числа фізичних осіб, поніс від цієї протиправної діяльності мільйонний збиток, 25 млн гривень з яких вже підтверджено експертизою.

На даний час одному з фігурантів протиправної оборудки повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу, а також триває комплекс слідчих та інших процесуальних дій, спрямованих на доведення безпосередньої причетності до злочинної діяльності інших фігурантів розслідування.

Викриття та блокування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ та Національної поліції за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури Києва.