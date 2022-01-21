ru ua
Пт, 21 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Вивів мільйони гривень і довів до банкрутства. СБУ викрила банківського шахрая

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 21 січня 2022 11:55
Вивів мільйони гривень і довів до банкрутства. СБУ викрила банківського шахрая Фото: затримання злочинця співробітниками СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Ольга Белей

Служба безпеки України викрила схему, за якою з українського банку вивели мільйони гривень і довели його до неплатоспроможності. Державному Фонду гарантування вкладів було завдано збитків у розмірі 25 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

"За матеріалами СБУ повідомлено про підозру одному з чиновників українського банку, дії якого довели фінансову установу до банкрутства. За версією слідства, зловмисник незаконно виводив кошти з банку, чим завдав Державному Фонду гарантування вкладів 25 млн грн збитків", - йдеться в повідомленні.

Задокументовано, що посадові особи банку систематично укладали "збиткові" для себе угоди з іншими банками, у тому числі з придбання/продажу іноземної валюти.

Як наслідок, ці та інші операції банку призвели до його неплатоспроможності в 2017 році. В даний час ця фінансова установа знаходиться в процедурі ліквідації.

При цьому державний Фонд гарантування вкладів, який компенсує кошти вкладникам з числа фізичних осіб, поніс від цієї протиправної діяльності мільйонний збиток, 25 млн гривень з яких вже підтверджено експертизою.

На даний час одному з фігурантів протиправної оборудки повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу, а також триває комплекс слідчих та інших процесуальних дій, спрямованих на доведення безпосередньої причетності до злочинної діяльності інших фігурантів розслідування.

Викриття та блокування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ та Національної поліції за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури Києва.

Нагадаємо, раніше в Кіровоградській області правоохоронці викрили зловмисників на розкраданні державних коштів. Вони наживалися на дорожньо-ремонтних роботах.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України
NEWS
Британія попередила Росію: українці будуть битися, вас чекає новий Афганістан і Чечня
Британія попередила Росію: українці будуть битися, вас чекає новий Афганістан і Чечня
DAILY
Гра на нервах. До чого призвела паніка інвесторів через загрозу вторгнення РФ
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Гра на нервах. До чого призвела паніка інвесторів через загрозу вторгнення РФ