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"Все идет в турборежиме": посол в Венгрии Шандор о соглашении с Будапештом о языке

08:58 08.10.2026 Чт
2 мин
aimg Татьяна Степанова aimg Роман Кот
Фото: посол Украины в Венгрии Федор Шандор (facebook.com_ukran.nagykovetseg.magyarorszag)

Украина и Венгрия окончательно согласовали компромиссные изменения в законодательство об образовании национальных меньшинств. Законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде и нардепы будут голосовать за него уже 12 октября.

Об этом РБК-Украина рассказал посол Украины в Венгрии Федор Шандор.

По его словам, 22 сентября окончательно были согласованы изменения образования национальных меньшинств, которые должен принять парламент для дальнейшей евроинтеграции. Важно, что речь идет не только о венгерском меньшинстве, но и о других.

"Завершилась работа экспертной комиссии, которая собиралась для уточнения всех сроков, запятых, точек, оборотов в венгерском и украинском языках, которые попадут как поправки в закон относительно национальной общины. И это касается не только венгерской общины, но и других", - отметил дипломат.

Следующим шагом стала непосредственная законодательная работа. В Верховной Раде уже зарегистрирован соответствующий законопроект №16119, который должен окончательно закрепить образовательные права национальных меньшинств. Регистрация законопроекта поздравил и премьер Венгрии Петер Мадяр.

Документ выписан настолько тщательно, что, по убеждению Шандора, к нему не будет претензий ни одна другая страна, чьи общины проживают в Украине - будь то Румыния, Болгария или Греция.

Чтобы проголосовать за этот и другие евроинтеграционные законопроекты, Верховная Рада соберется уже 12 октября после возвращения депутатов по работе в округах и комитетах.

"Уже сформировалось, к сожалению, такое мнение, что с 2017 года эти правки шли очень долго и с напряжением, и венгерская сторона хочет увидеть сигналы доверия. Сигнал доверия раздался: мы согласовали все моменты, которые были критическими, и двигаемся дальше. Могли и не согласовывать, остановиться и ждать. А так на самом деле все идет в турборежиме", - отметил Шандор.

Напомним, в июне Украина и Венгрия заключили соглашение по образовательным, культурным, языковым и политическим правам венгерской общины на Закарпатье.

А недавно в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который должен урегулировать образовательные права коренных народов и национальных меньшинств Украины.

Также в Раде зарегистрировали законопроект о введении статуса "школа национального меньшинства". Его будут предоставлять учебным заведениям при определенном условии.

Больше о том, почему после поражения Виктора Орбана на выборах Венгрия не стала дружественной страной, как Киев и Будапешт идут навстречу друг другу и что мешает этому - читайте в материале РБК-Украина "Язык, нефть и ЕС: как Украина и Венгрия договариваются, несмотря на публичные ссоры".

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