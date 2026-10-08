"Все идет в турборежиме": посол в Венгрии Шандор о соглашении с Будапештом о языке

По его словам, 22 сентября окончательно были согласованы изменения образования национальных меньшинств, которые должен принять парламент для дальнейшей евроинтеграции. Важно, что речь идет не только о венгерском меньшинстве, но и о других.

"Завершилась работа экспертной комиссии, которая собиралась для уточнения всех сроков, запятых, точек, оборотов в венгерском и украинском языках, которые попадут как поправки в закон относительно национальной общины. И это касается не только венгерской общины, но и других", - отметил дипломат.

Следующим шагом стала непосредственная законодательная работа. В Верховной Раде уже зарегистрирован соответствующий законопроект №16119, который должен окончательно закрепить образовательные права национальных меньшинств. Регистрация законопроекта поздравил и премьер Венгрии Петер Мадяр.

Документ выписан настолько тщательно, что, по убеждению Шандора, к нему не будет претензий ни одна другая страна, чьи общины проживают в Украине - будь то Румыния, Болгария или Греция.

Чтобы проголосовать за этот и другие евроинтеграционные законопроекты, Верховная Рада соберется уже 12 октября после возвращения депутатов по работе в округах и комитетах.

"Уже сформировалось, к сожалению, такое мнение, что с 2017 года эти правки шли очень долго и с напряжением, и венгерская сторона хочет увидеть сигналы доверия. Сигнал доверия раздался: мы согласовали все моменты, которые были критическими, и двигаемся дальше. Могли и не согласовывать, остановиться и ждать. А так на самом деле все идет в турборежиме", - отметил Шандор.