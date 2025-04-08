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ЕС может пересмотреть временную защиту украинцев? В Кабмине отреагировали

Киев, Вторник 08 апреля 2025 16:24
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ЕС может пересмотреть временную защиту украинцев? В Кабмине отреагировали Иллюстративное фото: украинцы в странах ЕС могут остаться без статуса временной защиты (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Страны Евросоюза должны сохранить статус временной защиты для украинцев для наступления устойчивого мира с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьера, министра национального единства Украины Алексея Чернышова.

В Минединства напомнили, что Совет Евросоюза продлил действие директивы о временной защите для украинских беженцев до марта 2026 года.

"Говорить об изменении статуса для украинцев за границей можно только тогда, когда наступит долговременный и устойчивый мир. Наши международные партнеры совершенно ясно это понимают", - подчеркнул Чернышов.

При этом Минединства отслеживает все процессы и принимает активное участие в международных консультациях, чтобы защищать интересы украинцев.

"Продолжаем работать над тем, чтобы каждый гражданин, временно пребывающий за границей, имел доступ к необходимой поддержке и защите", - заверил вице-премьер.

Временная защита для украинцев в ЕС

Напомним, вчера, 7 апреля, стало известно, что продление статуса временной защиты для украинцев в странах Евросоюза оказалось под угрозой.

Пока что страны ЕС не разработали сценарий на случай, если Украина и Россия начнут прекращение огня.

При этом представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт вчера рассказал, что Еврокомиссия пока не принимала решение о продлении статуса временной защиты для украинцев.

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