ЕС может пересмотреть временную защиту украинцев? В Кабмине отреагировали

Страны Евросоюза должны сохранить статус временной защиты для украинцев для наступления устойчивого мира с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьера, министра национального единства Украины Алексея Чернышова.

В Минединства напомнили, что Совет Евросоюза продлил действие директивы о временной защите для украинских беженцев до марта 2026 года.

"Говорить об изменении статуса для украинцев за границей можно только тогда, когда наступит долговременный и устойчивый мир. Наши международные партнеры совершенно ясно это понимают", - подчеркнул Чернышов.

При этом Минединства отслеживает все процессы и принимает активное участие в международных консультациях, чтобы защищать интересы украинцев.

"Продолжаем работать над тем, чтобы каждый гражданин, временно пребывающий за границей, имел доступ к необходимой поддержке и защите", - заверил вице-премьер.