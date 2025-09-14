RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Все напоминает 1938 год. Дискуссии об Украине могут завести в ловушку Путина, - Каллас

Фото: Кайя Каллас заявила об опасности требований РФ территориальных уступок Украины (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Высокая представительница ЕС по вопросам внешней политики безопасности Кайя Каллас заявила, что простые разговоры и дискуссии о возможных территориальных уступках Украины - это путь к ловушке агрессора Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Redaktionsnetzwerk Deutschland.

По словам Каллас, классическая российская тактика переговоров работает в три шага:

  • во-первых, Москва требует что-то, что никогда ей не принадлежало;
  • далее следуют ультиматумы и угрозы силой;
  • наконец, на Западе мобилизуются голоса, которые готовы предложить России именно то, чего она никогда раньше не имела.

В конце концов, россияне получают больше, чем они когда-либо осмеливались мечтать.

"Эта дискуссия о возможных территориальных уступках - ловушка, и мы не должны в нее попасть. Россияне хотят, чтобы мы обсудили, от чего Украина должна отказаться ради мира, полностью игнорируя тот факт, что сам Кремль до сих пор не пошел ни на какие уступки", - сказала она.

На какие территории претендует Москва

Каллас подчеркнула, что Кремль претендует на территории, которые даже не оккупированы российскими войсками и в конце концов продает это как компромисс, "только" сохраняя территории, которые он уже завоевал.

"Но это на самом деле не компромисс, если вы ранее выдвигали абсолютно чрезмерные требования. Поэтому я еще раз говорю: мы не должны попасть в ловушку Путина. Наша цель должна заключаться в том, чтобы эта война не окупилась для Путина", - цитирует ее издание.

Относительно нарушения российскими беспилотниками воздушного пространства Польши, дипломат ЕС подчеркнула: появляется все больше доказательств того, что нарушение было преднамеренным, а не случайным.

Кайя Каллас выразила уверенность, что сейчас надо увеличить поддержку Украины и инвестировать в европейскую оборону.

"В конце концов дешевле остановить Россию в Украине, чем иметь российские танки у ворот ЕС. Сегодня мы имеем ситуацию, напоминающую 1938 год: Чехословакия просила помощи против нацистской Германии, не получила ее и попала в руки нацистов. Разница сегодня заключается в том, что если Украина упадет, безопасность всей Европы будет под угрозой. Мы должны продемонстрировать, что мы усвоили урок из истории", - сказала она.

 

О том, что европейские государства готовы дать отпор Кремлю, говорил и спецпредставитель президента США Кит Келлог.

Он отметил, что глядя на Европу, можно сказать, что война уже идет на границах.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что территориальные уступки Путину в Украине приведут лишь к тому, что Путин использует захваченные территории как плацдарм для нападения на Европу, если та не сможет стать сильной.

ЕвросоюзРоссийская Федерация