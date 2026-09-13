USDA пересмотрело прогноз по украинскому зерну: главные цифры

Министерство сельского хозяйства США (USDA) улучшило прогноз производства пшеницы в Украине в 2026/27 маркетинговом году. В то же время, американское ведомство ожидает, что страна экспортирует меньше зерна, чем прогнозировалось ранее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет USDA .

В сентябрьском отчете USDA повысило оценку производства пшеницы в Украине в 2026/27 маркетинговом году на 0,6 млн тонн – до 26 млн тонн. Ведомство объясняет пересмотр прогноза, в частности рекордной урожайностью.

В то же время, оценку украинского экспорта пшеницы USDA ухудшило. Если в августе ожидалось, что Украина поставит на внешние рынки 13,5 млн. тонн, то теперь прогноз составляет 12,5 млн тонн - на 1 млн. тонн меньше.

При этом USDA увеличило прогноз внутреннего использования пшеницы в Украине на 0,3 млн тонн – до 9,5 млн тонн. Ожидаемые конечные запасы также пересмотрели в сторону увеличения – на 1,3 млн тонн, до 6,1 млн тонн.

Относительно кукурузы прогноз ее производства в Украине остался без изменений - 31,8 млн тонн. Так же без изменений осталась оценка экспорта – 22 млн тонн, а внутреннего использования – 7,2 млн тонн. В то же время прогноз конечных запасов кукурузы повысили на 0,6 млн. тонн - до 5,46 млн. тонн.

USDA также улучшило оценку производства других зерновых культур в Украине, за исключением пшеницы и кукурузы, на 0,5 млн тонн – до 7,29 млн тонн. Однако прогноз их экспорта снизили на 0,5 млн тонн – до 1,77 млн тонн. В результате ожидаемые конечные запасы выросли на 1,5 млн тонн – до 8,63 млн тонн.