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USDA пересмотрело прогноз по украинскому зерну: главные цифры

08:18 13.09.2026 Вс
2 мин
Сколько Украина соберет и сколько экспортирует зерновых?
aimg Филипп Бойко
USDA пересмотрело прогноз по украинскому зерну: главные цифры Фото: сбор урожая (GettyImages)
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Министерство сельского хозяйства США (USDA) улучшило прогноз производства пшеницы в Украине в 2026/27 маркетинговом году. В то же время, американское ведомство ожидает, что страна экспортирует меньше зерна, чем прогнозировалось ранее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет USDA.

В сентябрьском отчете USDA повысило оценку производства пшеницы в Украине в 2026/27 маркетинговом году на 0,6 млн тонн – до 26 млн тонн. Ведомство объясняет пересмотр прогноза, в частности рекордной урожайностью.

В то же время, оценку украинского экспорта пшеницы USDA ухудшило. Если в августе ожидалось, что Украина поставит на внешние рынки 13,5 млн. тонн, то теперь прогноз составляет 12,5 млн тонн - на 1 млн. тонн меньше.

При этом USDA увеличило прогноз внутреннего использования пшеницы в Украине на 0,3 млн тонн – до 9,5 млн тонн. Ожидаемые конечные запасы также пересмотрели в сторону увеличения – на 1,3 млн тонн, до 6,1 млн тонн.

Относительно кукурузы прогноз ее производства в Украине остался без изменений - 31,8 млн тонн. Так же без изменений осталась оценка экспорта – 22 млн тонн, а внутреннего использования – 7,2 млн тонн. В то же время прогноз конечных запасов кукурузы повысили на 0,6 млн. тонн - до 5,46 млн. тонн.

USDA также улучшило оценку производства других зерновых культур в Украине, за исключением пшеницы и кукурузы, на 0,5 млн тонн – до 7,29 млн тонн. Однако прогноз их экспорта снизили на 0,5 млн тонн – до 1,77 млн тонн. В результате ожидаемые конечные запасы выросли на 1,5 млн тонн – до 8,63 млн тонн.

Контекст отчета

Как известно, оккупанты РФ устроили блокаду экспорта украинского зерна Черным морем. Поэтому мир ожидает уже "зерновой Ормуз", предупредил президент Владимир Зеленский. А вот сами украинцы без еды не останутся, отметил он.

Тем временем цены на пшеницу в мире подскочили до самого высокого уровня за последние три года из-за угрозы новой эскалации войны в Украине.

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