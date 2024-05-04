USAID анонсировало пакет помощи аграрному сектору Украины

По словам USAID, пакет помощи направлен на внедрение новой программы Harvest ("Урожай") которая смягчит влияние агрессии России на сельскохозяйственное производство в Украине.

Цель программы - помочь украинским аграриям повысить эффективность производства, сделать его более устойчивым и конкурентоспособным во время войны, и наряду с этим заложить основу для длительного устойчивого развития украинского агросектора.

"В рамках программы Harvest, агентство будет способствовать созданию в Украине такой регуляторной и бизнес-сферы, которая раскроет потенциал для инноваций и поможет привлечь ресурсы частного бизнеса, чтобы помочь украинским агропроизводителям и дальше кормить свою страну и многие другие страны мира", - отметили в USAID.

Заместитель администратора USAID Изабель Коулмен отметила, что украинский аграрный сектор остается одним из главных движителей украинской экономики: так в 2023 году он обеспечил более 60% поступлений от экспорта.

Помощь США Украине

Ранее мы писали, что по информации Bloomberg, США инициировали выделение Украине пакета помощи на 50 млрд долларов.

Также мы писали, что Украина уже получила первые партии оружия из нового пакета помощи на 1 млрд евро от США.

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