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US Open-2023: Снигур, Ястремская и еще четыре украинца сыграют в квалификации

Фото: Дарья Снигур в прошлом году дошла до второго раунда соревнований (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Шесть отечественных теннисистов сыграют на отборочном этапе Открытого чемпионата США 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Дуэт мужчин и квартет женщин заявились в квалификации нынешнего розыгрыша US Open. Старт последнего в сезоне мэйджора запланирован на 28 августа.

В квалификационном раунде мужского одиночного разряда стартуют Виталий Сачко и Алексей Крутых. Для обоих украинцев грядущий турнир станет премьерным. Первый в прошлом году выступил в квалификации Australian Open и Уимблдона, а второй сыграл во всех трех турнирах "Большого шлема" 2023-го.

В отборочном турнире в женском одиночном разряде выступят Дарья Снигур, Даяна Ястремская, Катарина Завацкая и Юлия Стародубцева. Последняя впервые в карьере выступит на мэйджорах.

Еще пять украинских теннисисток во главе с Элиной Свитолиной готовятся стартовать в основной сетке Открытого чемпионата США. Сильнейшая украинка в истории дошла до полуфинала US Open в 2019 году. ВЛеся Цуренко за год до того зачехлила ракетку в 1/4 финала.

К слову, накануне Свитолина пробилась в четвертьфинал Washington Open с разгромом Касаткиной.

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Даяна ЯстремскаяТеннис