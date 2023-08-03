US Open-2023: Снигур, Ястремская и еще четыре украинца сыграют в квалификации

Дуэт мужчин и квартет женщин заявились в квалификации нынешнего розыгрыша US Open. Старт последнего в сезоне мэйджора запланирован на 28 августа.

В квалификационном раунде мужского одиночного разряда стартуют Виталий Сачко и Алексей Крутых. Для обоих украинцев грядущий турнир станет премьерным. Первый в прошлом году выступил в квалификации Australian Open и Уимблдона, а второй сыграл во всех трех турнирах "Большого шлема" 2023-го.

В отборочном турнире в женском одиночном разряде выступят Дарья Снигур, Даяна Ястремская, Катарина Завацкая и Юлия Стародубцева. Последняя впервые в карьере выступит на мэйджорах.

Еще пять украинских теннисисток во главе с Элиной Свитолиной готовятся стартовать в основной сетке Открытого чемпионата США. Сильнейшая украинка в истории дошла до полуфинала US Open в 2019 году. ВЛеся Цуренко за год до того зачехлила ракетку в 1/4 финала.