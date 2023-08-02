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Свитолина разгромила нейтральную россиянку по пути в четвертьфинал Washington Open

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Вашингтон, Среда 02 августа 2023 22:44
Свитолина разгромила нейтральную россиянку по пути в четвертьфинал Washington Open Фото: Элина Свитолина продолжит борьбу за океаном (facebook.com/INTERNATIONAUXSTRASBOURG)
Автор: Антон Федорцив

Первая ракетка Украины Элина Свитолина одержала уверенную победу над российской теннисисткой Дарьей Касаткиной во втором круге турнира в округе Колумбия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Mubadala Citi DC Open, 1/8 финала

Свитолина – Касаткина – 2:0 (6:2, 6:2)

Начали оппонентки на равных, сосредоточившись на своих подачах. Впрочем, уже в середине сета Свитолина захватила инициативу. В пятом и седьмом геймах украинка набрали очки на подаче россиянки и получила стратегическое преимущество.

Реализовать его Свитолиной, однако, было непросто. В восьмом гейме Касаткина навязала отчаянную конкуренцию и имела 6 брейк-пойнтов. Правда, ни один так и не смогла реализовать. Украинская же теннисистка со второй попытки реализовала сет-пойнт.

Зато во второй партии дебют был полностью за Свитолиной. С двумя брейками национальная первая ракетка быстро очутилась на пороге завершения сета (4:0). Затем Касаткина размочила счет и оказывала максимальное сопротивление на подаче украинки, но все же уступила.

Следующая соперница Свитолиной определится завтра. Американка Пегула, получившая первый номер посева, за место в 1/4 финала сразится с соотечественницей Стернс. В то же время украинка Костюк встретится со второй сеянной – француженкой Гарсией.

К слову, украинка Байндль пробилась в четвертьфинал Prague Open после отказа соперницы.

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Теннис Элина Свитолина
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