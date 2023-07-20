ua ru
Чт, 20 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Свитолина и еще четыре украинки попали в основную сетку US Open-2023

Новина українською →
Нью-Йорк, Четверг 20 июля 2023 10:51
Свитолина и еще четыре украинки попали в основную сетку US Open-2023 Фото: Элина Свитолина в десятый раз выступит на US Open (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Пятеро украинских теннисисток во главе с Элиной Свитолиной будут готовиться к старту в первом раунде Открытого чемпионата США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

US Open этого года начнется 28 августа. На кортах Нью-Йорка в основной сетке соревнований сыграют минимум пять украинок.

Организаторы подтвердили участие всех отечественных теннисисток, входящих в топ-100 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Компанию первой ракетки Украины Свитолиной составят Ангелина Калинина, Марта Костюк, Леся Цуренко и Екатерина Байндль. Все они будут стартовать в 1/64 финала мэйджора.

Сильнейшая украинка в истории Свитолина дошла до полуфинала Открытого чемпионата США в 2019 году. В свою очередь Цуренко за год до того зачехлила ракетку в 1/4 финала. Остальные украинские теннисистки в решающие стадии плей-офф еще не выходили.

Ряд теннисисток воспользовался защищенным рейтингом для выступлений на US Open-2023. Так в основу соревнований попали американка Брэди, чешка Стрыцова, австралийка Сэвилл, румынка Циг и сербка Крунич. В прошлом году в Нью-Йорке триумфовала полька Свентек.

К слову, ранее Свитолина вернула статус первой ракетки Украины после полуфинала Уимблдона-2023.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Марта Костюк Теннис Элина Свитолина
NEWS
Плюс еще один тип ракет. Чем отличается новая атака по Украине: ответ Игната
Плюс еще один тип ракет. Чем отличается новая атака по Украине: ответ Игната
DAILY
Латинский "фронт". Есть ли у Украины союзники в Южной Америке и кто там за Россию
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Латинский "фронт". Есть ли у Украины союзники в Южной Америке и кто там за Россию