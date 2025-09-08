Правительство Франции отправили в отставку: почему это случилось и объявит ли Макрон новые выборы

В частности, за отставку правительства проголосовали все оппозиционные Эмманюэлю Макрону партии, от ультралевых до ультраправых.

Теперь Франсуа Байру должен будет подать заявление об отставке своего правительства президенту, который должен будет назначить премьер-министра, который возьмет на себя формирование правительства.

РБК-Украина объясняет, почему правительство Байру отправлено в отставку, как ситуация будет развиваться дальше и какие варианты есть у французского президента.

Долговременный кризис

В прошлом году во Франции состоялись досрочные парламентские выборы. Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил их проведение, надеясь сдержать рост популярности праворадикальной партии "Национальное объединение". По итогам выборов, французский парламент оказался разделенным на три части - собственно Национальное объединение, левый блок "Новый народный фронт" и президентская коалиция, которая объединила преимущественно центристских депутатов.

Это привело к тому, что в Национальном собрании ни один из трех политических лагерей не имеет большинства, поэтому за год с лишним в небытие ушел уже второй кабинет министров, ведь они не имели опоры среди депутатов.

Хотя во Франции большие полномочия имеет президент, правительство является не менее важным для функционирования государства, в частности, по экономике и финансам. В течение последних нескольких лет хронической проблемой для Франции остается дефицит государственного бюджета. Средства для его покрытия преимущественно занимаются.

Правительство Байру пыталось бороться хотя бы с ростом государственного долга. Для этого в бюджете на следующий год оно заложило резкое сокращение расходов - на 43,8 млрд евро.

Этого планируется достичь через замораживание индексации социальных расходов и пенсий, а также ограничение расходов на государственное медицинское страхование. Кроме того, правительство предлагает поднять налоги для наиболее состоятельных французов. Однако, для этого нет голосов в Национальном собрании.

Для таких случаев в Конституции Франции есть специальная "процедура 49,3", которая позволяет в исключительных случаях принимать законы, в том числе о бюджете, без голосования в парламенте. Однако, использование этого механизма автоматически связано с вопросом доверия к правительству.

Что дальше

Оппозиция в Национальном собрании призвала к роспуску парламента, ведь это даст им возможность усилить свои позиции. А от отдельных политиков вообще прозвучали призывы к президенту Макрону подать в отставку. Однако глава государства уже публично отверг эти инициативы.

Сейчас президенту Макрону нужно будет назначить нового премьер-министра, которого бы поддержали центристы и часть оппозиции, сказала РБК-Украина преподаватель-научный сотрудник французского университета "Лион 3" имени Жана Мулена Оксана Митрофанова.

"Этот премьер-министр может быть от левого центра, то есть, от социалистов. И тогда, возможно, этот левый премьер будет поддержан собственно социалистической партией и центристскими партиями, которые собственно, поддерживают Макрона. Тогда вполне вероятно, что он в новом бюджете повысит налоги для состоятельных французов", - сказала Митрофанова.

По ее словам, другой сценарий предусматривает назначение премьер-министра с правоцентристскими взглядами. Но тогда новый глава правительства не будет иметь поддержки в парламенте. А это в свою очередь может быстро привести к его отставке.

Относительно поддержки Украины, по словам эксперта, пока нет причин для беспокойства.

"Собственно президент руководит внешней политикой - а Макрон остается. Если речь идет о новом премьер-министре от социалистов, то эта партия также поддерживает Украину. То есть, он как раз будет гармонично сотрудничать с президентом по украинскому вопросу", - сказала эксперт.

Радикальные изменения в отношении Украины возможны, только если к власти пришли бы партии, которые не поддерживают Украину - "Национальное объединение" или "Непокоренная Франция" - но пока для этого нет оснований, отметила Митрофанова.