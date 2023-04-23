Чиновникам Ирландии посоветовали удалить TikTok с рабочих устройств

Государственный орган, консультирующий правительство Ирландии по вопросам кибербезопасности, рекомендовал сотрудникам государственных учреждений не использовать китайский TikTok на рабочих устройствах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Ряд стран, включая Британию, США и страны-члены Европейского Союза, запретили госслужащим использовать TikTok из-за соображений безопасности. Есть опасения, что правительство Китая может использовать это приложение для сбора данных пользователей или продвижения своих интересов.

"TikTok находится на очень высоком, если не самом высоком уровне с точки зрения количества данных пользователей, которые он собирает, и это создает риск, учитывая природу китайского закона о сборе разведданных", - отметил директор национального центра кибербезопасности Ирландии Ричард Браун.

Сообщается, что нет причин запрещать госслужащим использовать приложение на своих личных устройствах.