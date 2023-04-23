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Чиновникам Ирландии посоветовали удалить TikTok с рабочих устройств

Фото: в Ирландии госслужащим советуют удалить TikTok (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Государственный орган, консультирующий правительство Ирландии по вопросам кибербезопасности, рекомендовал сотрудникам государственных учреждений не использовать китайский TikTok на рабочих устройствах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Ряд стран, включая Британию, США и страны-члены Европейского Союза, запретили госслужащим использовать TikTok из-за соображений безопасности. Есть опасения, что правительство Китая может использовать это приложение для сбора данных пользователей или продвижения своих интересов.

"TikTok находится на очень высоком, если не самом высоком уровне с точки зрения количества данных пользователей, которые он собирает, и это создает риск, учитывая природу китайского закона о сборе разведданных", - отметил директор национального центра кибербезопасности Ирландии Ричард Браун.

Сообщается, что нет причин запрещать госслужащим использовать приложение на своих личных устройствах.

Ранее мы писали, что в НАТО официально запретили своим сотрудникам загружать приложение TikTok на устройства, предоставленные Североатлантическим альянсом.

Ранее мы писали, госслужащим Эстонии запретили использовать TikTok.

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