Павительство не отсрочило губительный для экономики европейский экологический налог СВАМ

Фото: налог СВАМ могут ввести в Украине 1 января 2026 (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

Европейская федерация дистрибуции и торговли сталью, трубами и металлами (EUROMETAL) подтвердила, что механизм регулирования углеродных границ (CBAM) вступит в силу с 1 января 2026 года, как было предусмотрено законодательством ЕС.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление федерации EUROMETAL.

Как сообщает федерация, это стало известно после официального разъяснения со стороны Генерального директората по налогообложению и таможенному союзу Еврокомиссии, что опровергло слухи о возможной отсрочке налога. Отмечается, что дата внедрения остается неизменной, и ни одного юридического предложения по ее переносу пока не представлено.

Введение CBAM, предусматривающее оплату за углеродные выбросы, связанные с импортируемыми товарами, в частности сталью, трубами и другими металлами, будет иметь значительный негативный эффект для украинской экономики.

Об этом неоднократно предупреждали отраслевые эксперты и аналитики, указывая на понижение конкурентоспособности отечественных производителей на европейском рынке.

Несмотря на длительные дискуссии, правительство Украины не смогло добиться переноса даты старта CBAM, хотя такая инициатива была предметом обсуждений в профильных кругах.

По мнению экспертов, без системной подготовки и компенсационных механизмов Украина может понести миллиардные потери уже в первый год действия нового налога.

СВАМ для Украины

Механизм пограничной углеродной корректировки (CBAM) предполагает введение углеродной пошлины на импорт в ЕС таких товаров, как сталь, цемент, удобрения, электроэнергия, алюминий и водород.

По данным Федерации работодателей Украины, в случае внедрения СВАМ для Украины, падение ВВП составит $8,7 млрд к 2026 году, а в 2034 - уже $11,3 млрд.

Также Украину ожидает уменьшение налоговых поступлений и социальных взносов в бюджеты и фонды всех уровней вследствие сокращения деловой активности - оно может составить $2,8 млрд в 2026 году и достичь $3,6 млрд в 2034 году.

Эксперты отмечали, что для Украины, поставляющей в ЕС значительные объемы продукции с высоким углеродным следом, CBAM представляет серьезную угрозу и может ударить по экспорту.

Ранее немецкое издание Tagesspiegel заявило, что Еврокомиссия готова отсрочить СВАМ для Украины минимум до 2027 года, но правительство должно послать официальный запрос.

ЕвросоюзЭкономика УкраиныНалогиМеталлургпром