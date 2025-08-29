Павительство не отсрочило губительный для экономики европейский экологический налог СВАМ

Как сообщает федерация, это стало известно после официального разъяснения со стороны Генерального директората по налогообложению и таможенному союзу Еврокомиссии, что опровергло слухи о возможной отсрочке налога. Отмечается, что дата внедрения остается неизменной, и ни одного юридического предложения по ее переносу пока не представлено.

Введение CBAM, предусматривающее оплату за углеродные выбросы, связанные с импортируемыми товарами, в частности сталью, трубами и другими металлами, будет иметь значительный негативный эффект для украинской экономики.

Об этом неоднократно предупреждали отраслевые эксперты и аналитики, указывая на понижение конкурентоспособности отечественных производителей на европейском рынке.

Несмотря на длительные дискуссии, правительство Украины не смогло добиться переноса даты старта CBAM, хотя такая инициатива была предметом обсуждений в профильных кругах.

По мнению экспертов, без системной подготовки и компенсационных механизмов Украина может понести миллиардные потери уже в первый год действия нового налога.