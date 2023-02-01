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Правительственный комитет одобрил антикоррупционную программу на несколько лет

Фото: правительственный комитет одобрил антикоррупционную программу на несколько лет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Правительственный комитет по вопросам безопасности, обороны и правоохранительной деятельности одобрил Государственную антикоррупционную программу на 2023-2025 года. Ее рассмотрит Кабмин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции.

Согласно тексту проекта документа, его главной целью является прогресс в предотвращении и противодействии коррупции, а также обеспечение слаженности и системности антикоррупционной деятельности всех органов госвласти и органов местного самоуправления.

Также реализация такой программы должна приблизить Украину к членству в Евросоюзе, НАТО и Организации экономического сотрудничества и развития.

"НАПК максимально тщательно проработало все спорные позиции и замечания, поступившие в проект ГАП, урегулировав практически все разногласия без потери основного антикоррупционного содержания. Следующим этапом должно стать рассмотрение и утверждение документа на заседании правительства", - рассказал заместитель главы НАПК Андрей Вишневский.

Напомним, ранее стало известно, что послы стран (G7) заявили о важности борьбы с коррупцией для увеличения иностранной помощи и восстановления Украины.

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НАЗКкоррупция