Правительственные силы Йемена оттеснили хуситов от ключевого нефтяного пролива в Красном море

Вечером 5 октября правительственные войска подошли к окрестностям города Мокха, а хуситы начали отходить в горы, рассказали четверо правительственных источников. В Минобороны Йемена заявили, что город перешел под их контроль.

Также военные заняли важные позиции, в том числе взлетно-посадочную полосу в районе Дубаб вблизи выхода из пролива.

Потеря побережья у пролива усложнит хуситам атаки на суда. Тем не менее, полностью остановить их не удастся: боевики по-прежнему могут запускать дроны с других участков побережья и из глубины страны.

Кроме того, хуситы угрожают атаковать воздушное движение над Саудовской Аравией.

На другом участке фронта ситуация более сложная. По словам пяти военных источников, у города Таиз хуситы захватили часть горной дороги, а правительственные войска оказались в осаде. Один из собеседников агентства, впрочем, возразил, что дорога перекрыта.