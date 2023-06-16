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Правительственные агентства США пострадали от глобальной кибератаки

Фото: хакеры атаковали правительственные учреждения США (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Правительственные учреждения США пострадали в результате глобальной хакерской атаки.

Об этом заявили в Агентстве США по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA), сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По их данным, группа хакеров атаковала программное обеспечение для передачи MOVEit, которым пользовались некоторые правительственные учреждения. Однако в CISA отказались сообщать какие именно агентства пострадали.

"Мы работаем в срочном порядке, чтобы понять последствия и обеспечить своевременное восстановление", – заявили в CISA.

Также там добавили, что "не ожидают значительных последствий" от взлома. А группа онлайн-требователей Cl0p, взявшая на себя ответственность за взлом MOVEit, заявила, что не будет использовать никакие данные, полученные от государственных органов.

Кибератаки в США

В конце мая этого года хакерская группа Volt Typhoon, спонсируемая китайским государством , атаковала критическую инфраструктуру в Гуаме. Там находятся основные военные объекты США, в частности, база ВМС "Andersen", которая является ключевой для реагирования на любой конфликт в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

А в середине мая сообщалось, что неизвестные хакеры сломали систему обработки транзитных льгот TRANServe, что привело к утечке личной информации 237 тысяч нынешних и бывших служащих федерального правительства.

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