Польша предложила Германии для "мотивации" отменить соцвыплаты украинцам
Польша предложила новую инициативу по выплате украинским беженцам в Германии. Она должна повысить "мотивацию" украинцев возвращаться в Украину.
Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью TVP Info.
Новую инициативу он предложил во время недавней встречи с канцлером Германии Олафом Шольцом.
По словам Сикорского, социальную помощь, которую украинцы получают в Германии, лучше передавать непосредственно Украине.
Польский министр отметил, что размер германских выплат достигает 1200 евро в месяц. Это может создавать финансовый стимул для украинских беженцев оставаться в Германии, что не способствует возвращению домой для помощи Украине.
Выплаты украинским беженцам в ЕС
Украинские беженцы в странах ЕС продолжают получать социальную помощь в рамках программы временной защиты, предоставляющей им доступ к таким важным услугам, как жилье, здравоохранение, образование и рынок труда.
Размер выплат для украинских беженцев в разных странах ЕС может существенно варьироваться.
Например, в Польше социальная помощь может составлять около 300-400 евро на человека в месяц, в Германии - до 1200 евро для семей с несколькими детьми, тогда как в других странах помощь может быть более скромной.
Чтобы подробно узнать о выплатах украинским беженцам в разных странах ЕС – читайте наш материал.
Напомним, что ряд европейских стран меняют некоторые правила для украинских беженцев.
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