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Польша предложила Германии для "мотивации" отменить соцвыплаты украинцам

Среда 23 октября 2024 19:06
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Польша предложила Германии для "мотивации" отменить соцвыплаты украинцам Фото: беженцы из Украины (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

Польша предложила новую инициативу по выплате украинским беженцам в Германии. Она должна повысить "мотивацию" украинцев возвращаться в Украину.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью TVP Info.

Новую инициативу он предложил во время недавней встречи с канцлером Германии Олафом Шольцом.

По словам Сикорского, социальную помощь, которую украинцы получают в Германии, лучше передавать непосредственно Украине.

Польский министр отметил, что размер германских выплат достигает 1200 евро в месяц. Это может создавать финансовый стимул для украинских беженцев оставаться в Германии, что не способствует возвращению домой для помощи Украине.

Выплаты украинским беженцам в ЕС

Украинские беженцы в странах ЕС продолжают получать социальную помощь в рамках программы временной защиты, предоставляющей им доступ к таким важным услугам, как жилье, здравоохранение, образование и рынок труда.

Размер выплат для украинских беженцев в разных странах ЕС может существенно варьироваться.

Например, в Польше социальная помощь может составлять около 300-400 евро на человека в месяц, в Германии - до 1200 евро для семей с несколькими детьми, тогда как в других странах помощь может быть более скромной.

Чтобы подробно узнать о выплатах украинским беженцам в разных странах ЕС – читайте наш материал.

Напомним, что ряд европейских стран меняют некоторые правила для украинских беженцев.

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