В Кабмине высказались по поводу инициативы украинцев бойкотировать польские товары

"Я считаю, что, в конце концов, это неверная стратегия", - сказал он.

Министр напомнил, что в начале войны население Польши и польские власти предоставили убежище миллионам наших граждан, в кратчайшие сроки организовали военную логистику, в том числе, когда начался топливный кризис.

"Я считаю, что у нас бы значительно положительных историй сотрудничества, у нас общий враг", - добавил Кубраков.

Министр считает, что "эти небольшие группы людей рассчитывают, чтобы мы начали ссориться". При этом он не объяснил, кого имеет в виду.

"Нам точно нельзя ссориться, у нас точно есть гораздо больше вещей, которые нас объединяют, чем нас разъединяют", – сказал он.

Блокада границы

Напомним, польские фермеры приступили к блокаде границы с Украиной 9 февраля, требуя отменить решение о беспошлинной торговле Украины с ЕС.

Ранее польские перевозчики с начала ноября 2023 года по середину января 2024 года проводили блокаду нескольких пунктов пропуска на границе с Украиной, требуя установить дискриминационные мероприятия к украинским коллегам вопреки решению Еврокомиссии.

Блокада границы не могла не отразиться на общественном мнении. В январе 2024 меньше половины украинцев сохраняли положительное отношение к полякам.