В правительстве создали новую должность по вопросам восстановления Украины

"Работаем также над созданием архитектуры восстановления. В Правительстве создана должность вице-премьер-министра по вопросам восстановления. Создано соответствующее Министерство и Государственное агентство", - говорится в заявлении.

Отмечается, что в бюджете сформировали специальный Фонд преодоления последствий агрессии. Шмыгаль объяснил, что программа восстановления является приоритетом для государства и всех нас.

"Поэтому сегодня Правительство принимает решение о продолжении этой работы: мы создаем в 8 министерствах и 12 регионах должности заместителей по восстановлению", - сказал премьер-министр.

По его словам, наличие такой должности позволит качественно подойти к планированию проектов и программ восстановления, а также формирует дополнительную ответственность, прозрачность и подотчетность для восстановления Украины.

Разрушение в Украине из-за агрессии РФ

В марте сообщалось, что Россия совершила более 40,5 тысяч обстрелов и из-за этого было разрушено более 152 тысяч жилых домов.

Также сообщалось, что ущерб экологии Украины из-за полномасштабной военной агрессии РФ в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов оценивается по меньшей мере на сумму в 2 триллиона гривен.

Восстановление Украины

Минцифры анонсировало программу "Восстановление" для выплаты компенсаций за разрушенное жилье. На первом этапе средства получат украинцы, чьи дома нуждаются в косметическом ремонте. Максимальная сумма выплаты составляет 200 тысяч гривен.

Также Украина начинает строить систему защиты критической инфраструктуры в соответствии с лучшими мировыми практиками и действующими требованиями европейского законодательства.