В правительстве Польши ждут скорого перемирия в Украине

По его словам война не закончится быстро. "Максимум будет прекращение огня" и окончание горячей фазы конфликта . Вопрос в том, при каких условиях это произойдет, потому что, как он подчеркнул, "разморозка" войны не будет проблемой для России.

В ответ на вопрос, буде ли прекращение огня в соответствии с нынешними линиями фронта де-факто означать безвозвратную потерю территории Украиной, Коваль ответил отрицательно. "Сегодня есть Путин, завтра его не будет", сказал Коваль, отмечтив, что Запад ориентирован не на нынешнее состояние ситуации, а на признанные международным правом границы украинского государства.

"Сейчас представляется, что все готовятся к восстановлению в следующем году, что оно скоро начнется. По моим оценкам, это начнется во второй половине следующего года", - рассказал он.