ua en ru
Пн, 25 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В правительстве Германии хотят, чтобы госкомпания SEFE разорвала контракт с РФ о поставках газа

Германия, Понедельник 25 сентября 2023 18:09
UA EN RU
В правительстве Германии хотят, чтобы госкомпания SEFE разорвала контракт с РФ о поставках газа Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Национализированная фирма в Германии, которая ранее входила в "Газпром", должна прекратить сотрудничать с Россией в сфере закупок газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление чиновника Министерства по экономической стабилизации и энергетической безопасности Германии Филиппа Стейнберга.

Отмечается, что у компании Securing Energy for Europe GmbH, известной как SEFE, есть устаревший контракт, от которого она пытается избавиться различными способами.

"Это то, что необходимо прекратить как можно скорее", - написал Стейнберг.

Он также отметил, что правительству Германии приходится иметь дело с "определенными фактами".

Что этому предшествовало

Германия национализировала компанию в разгар энергетического кризиса в Европе в прошлом году.

На прошлой неделе сообщалось, что Securing Energy for Europe GmbH планирует в начале следующего месяца отгрузить СПГ, произведенный на заводе "Ямал" в Сибири.

Критики говорили, что это противоречит обещанию Германии избегать использования российского СПГ после начала войны РФ против Украины.

"Это противоречит практически всему, что правительство Германии говорило по этому вопросу в прошлом", - сказал член парламента от оппозиционной "Левой партии" Кристиан Лей.

Поставка газа из РФ в Европу

В ЕС заявляли, что смогут пережить зиму без российского газа, если его поставки будут остановлены со стороны Москвы. А представитель Палаты представителей США Кевин Маккарти заявлял о намерениях Америки заменить РФ на европейском газовом рынке.

Испания стала все больше полагаться на российский природный газ, его поставки в июле выросли на 65% по сравнению с показателем прошлого года.

Недавно заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что в настоящее время полный отказ от поставок российского газа является почти невыполнимой задачей для стран Евросоюза.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация
NEWS
Здание уничтожено. Как выглядит морвокзал в Одессе после обстрела (фото, видео)
Здание уничтожено. Как выглядит морвокзал в Одессе после обстрела (фото, видео)
DAILY
Искусство войны 21 века. Как Украина ломает шаблоны и меняет правила на поле боя
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Искусство войны 21 века. Как Украина ломает шаблоны и меняет правила на поле боя