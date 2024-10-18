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В правительстве назвали дату первой выплаты кешбэка

Украина, Пятница 18 октября 2024 14:26
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В правительстве назвали дату первой выплаты кешбэка Фото: Кешбэк выплатят с 22 по 31 октября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украинцы получат первую выплату "Национального кешбэка" с 22 по 31 октября. Им перечислят суммарно 37,2 млн гривен, накопленные за покупки в сентябре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

Средства будут начислены гражданам, у которых были покупки украинских товаров и сумма кешбэка составляла более 2 гривен за сентябрь. По результатам сентября таких потребителей оказалось 646 тысяч. У других или не было начислений или они составляли менее 2 гривен.

Как отметили в Минэкономики, условием выплаты кешбэка является активация карты для выплат в Действии. Кто сделал это, получит накопленный за сентябрь кешбэк в октябре. Кто не активировал в Дії свою карту для выплат, а таких потребителей более 300 тыс. по состоянию на конец сентября, может это сделать. Деньги никуда не исчезнут, будут выплачены в ноябре.

Полученный кешбэк не будет облагаться налогом. Соответствующий закон принят Верховной Радой.

Потратить свой кешбэк можно на коммунальные услуги, медицинские, транспорт и другие. Или задонатить ВСУ, или приобрести военные облигации.

Напомним, кешбэк в размере 10% от стоимости начисляется за счет средств налогоплательщиков из госбюджета за покупку товаров украинских производителей, включенных в программу. Максимальная сумма выплат – 3 тыс. гривен в месяц.

Координатором программы выступает Министерство экономики Украины. В реализации проекта принимают участие Министерство цифровой трансформации, Государственная налоговая служба, банки. Технологическим партнером в реализации программы является международная платежная система Mastercard. Операционным партнером проекта является международная компания платежных технологий Visa.

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