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В Кабмине готовят важное решение для сокращения продолжительности отключений света

Фото: отключения вскоре от света будут менее продолжительными (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров планирует существенно сократить перечень потребителей, не отключаемых от электроэнергии, что позволит сократить продолжительность отключений для других. Решение будет принято уже завтра.

Об этом сказал советник премьер-министра Украины по вопросам энергетики Юрий Бойко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью каналу Киев 24.

"Сейчас на завершающем этапе работа по оптимизации перечня потребителей с гарантированным электроснабжением. По результатам этой работы этот перечень должен существенно уменьшиться. И соответственно, это позволит еще более равномерно распределять лимиты электроэнергии", - сказал он.

По его словам, это позволит расширить круг охватываемых графиками потребителей и уменьшить продолжительность таких отключений.

"Я ожидаю, что решение будет принято уже завтра", - добавил Бойко.

Ранее глава Госэнергонадзора Руслан Слободян сообщил, что в Украине обновят перечень объектов, не подлежащих отключениям. По его словам, от линий, питающих критическую инфраструктуру, должны быть отсоединены все остальные потребители.

В "Укрэнерго" ранее объясняли, что разные интервалы отключений света и разные суммарные суточные отключения в городах обусловлены количеством критической инфраструктуры.

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УкрэнергоОтключения света