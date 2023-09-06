Заместители министра обороны написали заявления на увольнение, - нардеп
Трое заместителей министра обороны Украины написали заявления об увольнении. Это произошло перед назначением нового главы Минобороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко в Telegram.
По словам парламентария, заявления об отставке написали трое чиновников Минобороны:
- заместитель министра обороны Владимир Гаврилов;
- заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Виталий Дейнега;
- заместитель министра обороны по европейской интеграции Андрей Шевченко.
Собеседник РБК-Украина во власти объяснил, что в случае увольнения министра все его заместители увольняются автоматически, отдельных заявлений писать не нужно. Такая норма есть в законодательстве, исключений для Минобороны нет, хотя сама формулировка выписана довольно размыто, отметил собеседник.
Добавим, что правительство может переназначить заместителей министров, законодательством это не запрещается.
Что этому предшествовало
Вчера, 5 сентября, Верховная рада уволила Алексея Резникова с должности министра обороны. Этому предшествовали скандалы с закупками для нужд армии.
Ожидается, что новым министром обороны планируется назначить Рустема Умерова. Ранее он подал в Раду заявление об увольнении с должности главы Фонда государственного имущества.
Также отмечается, что Резников может быть назначен послом в Британии. Однако эту информацию пока не комментировал ни президент, ни сам Резников.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.