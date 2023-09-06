ua en ru
Ср, 06 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Заместители министра обороны написали заявления на увольнение, - нардеп

Киев, Среда 06 сентября 2023 12:00
UA EN RU
Заместители министра обороны написали заявления на увольнение, - нардеп Фото: Владимир Гаврилов (armyinform com ua)
Автор: Наталья Юрченко

Трое заместителей министра обороны Украины написали заявления об увольнении. Это произошло перед назначением нового главы Минобороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко в Telegram.

По словам парламентария, заявления об отставке написали трое чиновников Минобороны:

  • заместитель министра обороны Владимир Гаврилов;
  • заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Виталий Дейнега;
  • заместитель министра обороны по европейской интеграции Андрей Шевченко.

Собеседник РБК-Украина во власти объяснил, что в случае увольнения министра все его заместители увольняются автоматически, отдельных заявлений писать не нужно. Такая норма есть в законодательстве, исключений для Минобороны нет, хотя сама формулировка выписана довольно размыто, отметил собеседник.

Добавим, что правительство может переназначить заместителей министров, законодательством это не запрещается.

Что этому предшествовало

Вчера, 5 сентября, Верховная рада уволила Алексея Резникова с должности министра обороны. Этому предшествовали скандалы с закупками для нужд армии.

Ожидается, что новым министром обороны планируется назначить Рустема Умерова. Ранее он подал в Раду заявление об увольнении с должности главы Фонда государственного имущества.

Также отмечается, что Резников может быть назначен послом в Британии. Однако эту информацию пока не комментировал ни президент, ни сам Резников.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Алексей Резников
NEWS
Изюм, Купянск, Балаклея. Сегодня годовщина Харьковского контрнаступления: как это было
Изюм, Купянск, Балаклея. Сегодня годовщина Харьковского контрнаступления: как это было
DAILY
Умеров вместо Резникова. Как искали нового министра обороны и чего от него ждут
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Умеров вместо Резникова. Как искали нового министра обороны и чего от него ждут