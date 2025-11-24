"Национальный кэшбек" изменил правила: на что можно потратить деньги

В Украине обновили правила использования средств по программе "Национальный кэшбек".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.
С 22 ноября перечень разрешенных товаров и услуг был изменен, чтобы согласовать работу кэшбэка с государственной программой "Зимняя поддержка", которая также предусматривает выплаты на эту карту.
После обновления потратить накопленные деньги можно на такие категории:
Часть категорий уже доступна - в частности, расходы на лекарства, медпродукцию и печатную продукцию.
Изменения должны обеспечить корректную работу обеих государственных программ и направить средства поддержки на важнейшие потребности граждан в зимний период. Обновленные правила будут действовать до 30 июня 2026 года.
В программе "Национальный кэшбек" участвуют более 7,5 млн украинцев, которым уже выплачено более 4 млрд грн. К системе приобщены более 1870 производителей, а кэшбек в 10% действует для около 400 тысяч товаров украинского производства. Проверить их можно через сканер в приложении "Дия" или на портале "Сделано в Украине".
Как присоединиться к программе
Покупателям нужно:
Продавцы и производители могут подать заявку на присоединение через портал "Дия".
Напомним, что инициатором проекта является Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства в сотрудничестве с Минцифры, НБУ, Кабинетом министров, ГНС, Ощадбанком, другими уполномоченными банками и Правительственным контактным центром.
Программа работает более года и стала одной из самых массовых государственных инициатив поддержки украинского производителя. Она начисляет 10% кэшбэка за покупку товаров украинских брендов, а выплаты получили уже миллионы пользователей. Запуск "Зимней поддержки", в рамках которой каждый гражданин получает 1000 грн, требовал унификации правил, чтобы государственные средства направлялись прежде всего на базовые потребности.