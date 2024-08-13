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Кабмин изменил условия льготной ипотеки: кого из украинцев это касается

Украина, Вторник 13 августа 2024 13:46
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Кабмин изменил условия льготной ипотеки: кого из украинцев это касается Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров принял изменения в программу єОселя Речь идет об уменьшении первого взноса по ипотеке с 20% до 10% для граждан до 25 лет включительно.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время заседания правительства.

"Ожидаем, что доля молодежи среди пользователей программы будет расти. У молодых семей будут большие возможности для покупки недвижимости и обеспечения собственного благосостояния", - написал премьер.

Шмигаль сообщил, что в общей сложности уже более 12 тысяч украинских семей воспользовались программой єОселя. В их числе военнослужащие, правоохранители, педагоги, медики, ученые.

Программа кредитования покупки жилья за счет бюджета

Напомним, программа есть єОселя стартовала в октябре 2022 года. В 2023 году государственная программа єОселя расширилась. Кредиты под 7% могут взять украинцы, у которых нет собственного жилья, ветераны и внутренне перемещенные лица. Условия участия в доме для военнослужащих, силовиков, медиков, педагогов и ученых при этом остаются неизменными. Они могут получить льготную ипотеку под 3% годовых.

С начала действия программы 11 887 семей получили кредиты на жилье на сумму более 18,9 млрд гривен. В частности, украинцы получили 8,5 тыс. кредитов на покупку жилья на вторичном рынке, почти 3,5 тыс. – на первичном рынке, 278 кредитов получили на покупку частных домов.

По данным НБУ, доля ипотеки в сделках покупки жилья в Украине достаточно незначительна – 5,4%. Почти все ипотечные сделки заключены по программе єОселя, от работы которой все больше зависит спрос в отдельных сегментах рынка жилья. По условиям єОселя кредитуется приобретение новых готовых объектов (не старше 10 лет) и объектов на поздних стадиях строительства.

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