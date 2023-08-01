Дешевые ипотечные кредиты стали доступны для большего числа украинцев

Ипотечные кредиты за бюджетные средства стали доступны большему числу украинцев. С 1 августа расширяется государственная программа "єОселя".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого вице-премьер-министра – министра экономики Юлию Свириденко в Facebook .

Как отметила министр, получить кредит на жилье под 7% могут:

украинцы, не имеющие собственного жилья, или если оно меньше, чем 52,5 кв. метра для семьи из одного человека (одинокое лицо) и дополнительно 21 кв. метр - на каждого следующего члена семьи.

ветераны и члены их семей; участники боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны, семьи погибших ветеранов и защитников и защитниц Украины;

внутренне перемещенные лица;

Основные условия

фиксированная годовая ставка в гривне - 7%;

первый взнос - от 20%;

срок кредитования - до 20 лет;

Приобрести можно квартиру в строящемся доме или не старше трех лет на момент заключения договора, сообщила министр.

"Для того чтобы взять ипотеку, необходимо просто подать заявку в Діє", - добавила Свириденко.

Условия участия в "єОселе" для военнослужащих, силовиков, медиков, педагогов и ученых при этом остаются неизменными. Они могут получить льготную ипотеку под 3% годовых.

В программе принимают участие 5 банков-партнеров: Ощадбанк ПриватБанк, Укргазбанк, Глобус банк и Sky Bank. С начала работы "єОсели" они выдали кредиты на 3 млрд грн 2,2 тысячи семей.

Напомним, банки Украины значительно сократили выдачу ипотечных кредитов для населения. Сейчас финучреждения кредитуют по большей части по государственным программам, когда за счет налогоплательщиков власти компенсируют им часть процентной ставки.