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Кабмин утвердил соглашение о взаимном признании водительских прав с Литвой

Фото: Кабмин утвердил взаимное признание водительских прав с Литвой (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины утвердил соглашение с правительством Литовской Республики о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений. Соглашение было подписано 30 мая в Брюсселе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram.

По его данным, соглашением устанавливается обязательство сторон признавать и обменивать национальные водительские удостоверения на основе принципа взаимности.

Кроме того, устанавливается, что такой обмен осуществляется без необходимости сдачи соответствующих практического и теоретического экзаменов, а также устанавливается соответствие категорий водительских удостоверений двух государств и определяется механизм подтверждения факта выдачи удостоверения водителя, которое подается для обмена, добавил Мельничук.

Соглашение с Литвой

Напомним, в мае Украина и Литва подписали соглашение, согласно которому переехавшие в Литву граждане Украины смогут обменять свое национальное удостоверение водителя на литовское без сдачи экзаменов.

В то же время, как граждане Литвы, постоянно проживающие в Украине и имеющие литовское водительское удостоверение, смогут обменять его на украинское без дополнительных экзаменов.

Как совершить обмен

Для обмена следует подать:

  • документ о постоянном месте жительства в стране;
  • оригинал водительского удостоверения;
  • действительную медицинскую справку.

Ранее РБК-Украина сообщало, как получить международные водительские права.

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Литва