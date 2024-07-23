Аграрный экспорт дал Украине две трети валютной выручки: рейтинг стран-импортеров

Экспорт агропродовольственной продукции из Украины в январе-июне 2024 года увеличился против прошлогодних показателей на 5% до 12,451 млрд долларов. Основными рынками сбыта остаются страны Европейского Союза, Азии и Африки.

По расчетам сотрудников центра доля экспорта агропродовольственной продукции в общем экспорте Украины по результатам шести месяцев 2024 года составляет 64%.

При этом наблюдается наращивание поставок в Евросоюз, третий год подряд выступающий главным рынком сбыта, а также Африки, тогда как экспорт продовольствия в Азию снижается.

Страны – члены ЕС за январь-июнь 2024 года закупили более 50% украинского продовольствия на 6,285 млрд долларов, на 4% превысив показатель за соответствующий период прошлого года.

За I полугодие 2024 года страны Азии закупили на 3,909 млрд. долларов, что на 9% меньше, чем за соответствующий период 2023 года. Доля Азии за этот период составила 31%.

Объемы экспорта в страны Африки составили 1,475 млрд долларов, превысив прошлогодний показатель в 1,7 раза. Доля этого региона была равна 12% от общего экспорта аграрной продукции из Украины.

Рейтинг стран-импортеров

По результатам I полугодия 2024 года рейтинг стран - импортеров украинской агропродукции со значительным отрывом возглавляет Испания, которой было продано аграрное сырье и готовые продукты на сумму 1,518 млрд долларов. Это дало ей долю в 12% в географической структуре нашего экспорта.

Вторую позицию, как и по итогам всего прошлого года, осуществив закупки на сумму 946 млн. долларов, удерживает Китай, доля которого составила примерно 8%.

Турция, которая по объемам закупок украинского продовольствия традиционно входит в топ-3, импортировала агропродукции на сумму в 926 млн долларов, то есть более 7% от общей стоимости.

Значительную выручку украинские экспортеры получили также из Египта (910 млн долларов), Нидерландов (831 млн долларов), Польши (733 млн долларов), Италии (632 млн долларов), Румынии (582 млн долларов), Германии (471 млн долларов) и Индии. (351 млн долларов).

Определяющими группами продукции в товарной структуре аграрного экспорта Украины по-прежнему выступают зерновые культуры (5,264 млрд долларов), масла и жиры (3,079 млрд долларов), масличные культуры (1,061 млрд долларов), остатки и отходы пищевой промышленности (821 млн долларов) , мясо и субпродукты (505 млн долларов) Итого они обеспечили 86% выручки от продажи на рынки стран мира.