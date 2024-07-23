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Кабмин утвердил Стратегию продовольственной безопасности. Шмыгаль назвал три ключевых цели

Украина, Вторник 23 июля 2024 13:12
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Кабмин утвердил Стратегию продовольственной безопасности. Шмыгаль назвал три ключевых цели Фото: премьер-министр Денис Шмигаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет Министров Украины утвердил Стратегию продовольственной безопасности Украины на период до 2027 года.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время заседания правительства.

Премьер назвал три ключевых цели документа:

  • Первая - стимулировать развитие аграрного производства и наполнить продовольственный рынок.
  • Вторая – обеспечить доступность продовольствия для всех групп населения.
  • Третья цель - усилить безопасность и устранить угрозы. Это, в частности, касается формирования госрезерва, восстановления товарных цепей, разминирования сельхозземель, адаптации к изменениям климата.

"Украина и дальше сможет кормить себя и страны, которые остро нуждаются в продовольствии. Мы сохраняем статус одного из гарантов глобальной продовольственной безопасности. Так будет и дальше", - сказал премьер.

Как отметил Шмыгаль, сейчас продолжается третья жатва во время полномасштабной войны. Аграрии уже намолотили более 15 млн. тонн зерновых и масличных культур.

Напомним, Украина отправляет на экспорт большую часть аграрной продукции. По итогам первого полугодия 2024 года аграрный экспорт дает 64% валютной выручки страны. Основными группами в структуре экспорта являются зерновые культуры (5,264 млрд долларов), масла и жиры (3,079 млрд долларов), масличные культуры (1,061 млрд долларов).

По данным Госстата, в 2023 году Украина собрала 59,8 млн тонн зерна, из них 21,6 млн тонн пшеницы. По данным Минагрополитики, из-за военной агрессии России в Украине сократилось внутреннее потребление пшеницы с 8 млн тонн до 6,2 млн тонн.

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