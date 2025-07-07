Правительство ввело еще одну выплату "от Зеленского"

Кабинет министров Украины вводит новый вид целевых выплат средств из государственного бюджета. Деньги смогут получить родители школьников 1 класса.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление во время заседания правительства.
"Сегодня по инициативе президента принимаем решение о запуске новой выплаты - "Пакет школьника"", - сказал Шмыгаль.
По его словам, это будет денежная помощь в размере 5 тысяч гривен на приобретение необходимых канцелярских принадлежностей, книг, детской одежды и обуви для тех, кто отправляет своего ребенка в первый класс в офлайн формате.
Получить "Пакет школьника" сможет любая украинская семья, заявка будет подаваться через Дію. Деньги можно потратить исключительно в безналичной форме, рассчитываясь карточкой за те вещи, которые необходимы для школы, пояснил премьер.
Шмыгаль сообщил, что Министерство социальной политики разъяснит все детали и информацию о старте подачи заявок.
"Выплата в 5 тысяч гривен никоим образом не повлияет на назначение жилищных субсидий или других социальных пособий", - добавил он.
В 2024 году правительство по инициативе президента Владимира Зеленского ввело несколько видов доплат для украинцев.
Среди них "тысяча от Зеленского", кэшбек за покупку товаров в магазинах, доплаты на детей бедных украинцев и другие.
В основном эти деньги можно было потратить на ограниченный перечень товаров и услуг.
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