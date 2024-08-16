Правительство внесло изменения в правила отсрочки от мобилизации

Речь идет о внесении изменений в Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период по пересмотру документов, подтверждающих право на отсрочку для лиц, согласно новому "мобилизационному закону".

Таким образом, тех, кто имеет лиц, которых они содержат, и имеющих лиц, за которыми осуществляют постоянный уход, разделили между собой. Это будут две отдельные категории, а значит и пакеты документов, подтверждающих указанный факт.

Также, по словам Мельничука, Кабмин усовершенствовал механизм получения акта об установлении факта осуществления постоянного ухода, урегулирована процедура и срок его выдачи.

Мобилизация в Украине: кто имеет право на отсрочку

Напомним, что в условиях полномасштабной агрессии РФ в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Этот правовой режим Верховная Рада недавно продлила, по меньшей мере, до 9 ноября 2024 года.

Отметим, что мужчины-граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет могут получить отсрочку от мобилизации из-за "брони" на работе, а также: по состоянию здоровья, по семейным обстоятельствам, в связи с профессиональной деятельностью, в связи с учебой и т. д.

Однако отсрочка не освобождает мужчину от военной службы, а лишь откладывает исполнение воинского долга на определенный срок. При этом лица, которые имеют отсрочку, остаются на военном учете.