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Кабмин внес изменения в порядок отправки повесток по почте

Украина, Пятница 28 июня 2024 09:36
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Кабмин внес изменения в порядок отправки повесток по почте Фото: повестка должна содержать сообщение о вручении (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров внес изменения в Правила предоставления услуг почтовой связи по оповещению призывников, военнообязанных и резервистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 25 июня 2024 г. №747.

Согласно документу, повестка или другой документ о вызове в территориальные центры комплектования и социальной поддержки "может быть направлена рекомендованным почтовым отправлением с описанием вложения и уведомлением о вручении".

Норма об "уведомлении о вручении" включена в другие нормативные документы, в частности, Порядок организации и ведения военного учета призывников и Порядок проведения призыва граждан на военную службу.

Повестки по почте

Напомним, новый закон о мобилизации вступил в силу 18 мая. Перед этим Кабинет министров принял ряд решений.

В частности, правительство определило надлежащие подтверждения оповещения о вызове в ТЦК в случае отправки повестки по почте.

Правительство определило, что повестка о вызове в ТЦК с адреса жительства может быть отправлена по истечении 60 дней, отведенных законодательством на уточнение своих учетных данных.

Надлежащим подтверждением оповещения при отправке повестки по почте является:

  • день получения такого почтового отправления лицом, подтверждаемым информацией и/или документами от почтового оператора;
  • день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить почтовое отправление или день проставления отметки об отсутствии лица по адресу места жительства лица, уведомленного этим лицом ТЦК при уточнении своих учетных данных;
  • день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить отправку или день проставления отметки об отсутствии лица по адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства, если это лицо не сообщило ТЦК другой адрес места жительства.
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