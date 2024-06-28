Уряд вніс зміни до порядку відправлення повісток поштою

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 25 червня 2024 р. № 747 .

Згідно з документом, повістка або інший документ про виклик до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки "може бути надіслана рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення".

Норму про "повідомленням про вручення" включено до інших нормативних документів, зокрема, до Порядку організації та ведення військового обліку призовників та до Порядку проведення призову громадян на військову службу.

Повістки поштою

Нагадаємо, новий закон про мобілізацію набув чинності 18 травня. Перед цим Кабінет міністрів ухвалив низку рішень.

Зокрема уряд визначив належні підтвердження оповіщення про виклик до ТЦК у разі надсилання повістки поштою.

Уряд визначив, повістка про виклик до ТЦК з на адресу місця проживання може бути надіслана після завершення 60 днів, відведених законодавством на уточнення своїх облікових даних.

Належним підтвердженням оповіщення у разі надсилання повістки поштою є: