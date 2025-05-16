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Правительство Украины изменило расчет советского стажа для пенсий

Фото: пенсии за работу СССР будут рассчитываться по новым нормам (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров утвердил ряд документов по определению стажа работы на территории республик СССР до 1992 года для назначения пенсий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.

По его данным, утвержден:

  • Порядок подтверждения неосуществления другим государством пенсионных выплат лицам, проживающим в Украине, за периоды трудовой деятельности до 1 января 1992 года за пределами Украины в республиках бывшего СССР для зачисления их в страховой стаж;
  • Порядок подтверждения и зачисления периодов работы лица в другом государстве в страховой стаж (стаж работы) для определения права на назначение пенсии по возрасту.

Поручено Пенсионному фонду Украины обеспечить пересмотр решений, принятых с 2024 года в отношении лиц, работавших до 1 января 1992 года.

Новое законодательство

Напомним, в 2024 году был принят закон, которым определяются основные условия учета при исчислении пенсий периодов работы за рубежом, в т.ч. в связи с выходом Украины из Соглашения между государствами-участниками СНГ о гарантиях прав граждан этих стран относительно пенсионного обеспечения.

Одним из международных соглашений, которое действовало в этой сфере, до недавнего времени было Соглашение между государствами-участниками СНГ о гарантиях прав граждан этих стран по пенсионному обеспечению от 1992 года.

В соответствии со статьей 6 соглашения гражданам Украины при назначении пенсии учитывались периоды работы на территории государств - участников соглашения (а именно, Азербайджана, Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Российской Федерации),

Однако с 1 января 2023 года из соглашения вышла Российская Федерация, а после этого - Украина.

Согласно новому закону:

  • - периоды трудовой деятельности до 1 января 1992 года за пределами Украины в республиках бывшего Союза ССР засчитываются в страховой стаж, в том числе на льготных условиях, лицам, проживающим в Украине, при условии неосуществления другим государством пенсионных выплат таким лицам за указанные периоды,
  • - не засчитываются в страховой стаж периоды трудовой деятельности за пределами Украины, если иное не предусмотрено международными договорами Украины.

 

 

Подробнее о новом законе читайте в материале РБК-Украина.

Напомним, в декабре 2024 года общая численность пенсионеров в Украине составляла 10,348 млн человек, что на 203,4 тысяч меньше, чем год назад.

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