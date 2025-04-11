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Правительство Украины приняло решение о газовых ценах на лето

Украина, Пятница 11 апреля 2025 15:05
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Правительство Украины приняло решение о газовых ценах на лето Фото: Цены на газ для теплокоммунэнерго в Украине будут стабильными до осени (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Цены на газ в Украине во время войны регулируются Положением о возложении специальных обязанностей (ПСО) на государственные компании. Правительство продлило действие постановления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в парламенте Тараса Мельничука в Telegram.

По его данным, льготные цены производителям тепловой энергии для предоставления ими коммунальных услуг потребителям в межотопительный период будут действовать до 31 октября 2025 года.

Напомним, согласно постановлению правительства ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг" поставляет природный газ по ценам:

  • для нужд производства тепловой энергии для предоставления услуг по поставке тепловой энергии и снабжению горячей воды населению - 7 420 гривен с учетом НДС за 1000 куб. метров газа (без учета тарифа на услуги по транспортировке).

Цены на газ

Напомним, в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, при этом он не касается электроэнергии, холодной воды и других услуг.

Цена на газ регулируется постановлением правительства о ПСО (возложение специальных обязанностей) на НАК "Нафтогаз Украины".

"Нафтогаз" продает газ по цене 7 420 гривен за 1000 куб. метров для частных поставщиков, а также для производителей тепла населению.

Украинские власти в меморандуме с МВФ в марте снова заявили о планах дополнительно повысить тарифы на жилищно-коммунальные услуги

Национальный банк ожидает, что в течение 2025 года действующие тарифы на газ, отопление и поставку горячей воды пересматривать не будут. Повышение возможно с 2026 года.

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