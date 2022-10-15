Правительство Венгрии ведет страну к проигрышу, - мэр Будапешта

"Дешевый российский газ – это огромная афера. Зато есть очень дорогой российский газ! То, что случалось так много раз в венгерской истории, происходит снова: правительство не только ставит страну на неправильную сторону истории, но и ставит ее на проигравшую сторону. То, что они не могут отличить агрессора от жертвы, есть не только – хотя этого было достаточно – морально неоправданным, но и экономически вредным ", – заявил мэр венгерской столицы.

По его словам, если бы дешевый российский газ существовал, то венграм не пришлось бы платить невероятно высокие счета за коммунальные услуги. Венгрия должна выйти из тени Путина и перейти от ископаемой энергии к возобновляемой, нужно выбрать энергонезависимость вместо энергозависимости.