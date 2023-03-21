RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Правительство Венгрии подтвердило вето на заявление ЕС по поводу ордера на арест Путина

Фото: Венгрия наложила вето на заявление ЕС по поводу ордера на арест Путина (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Правительство Венгрии подтвердило вето на заявление ЕС по поводу выданного Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест президента России Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Index.

Согласно ответу правительства, официальный Будапешт придерживается мнения, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель должен был выступить с заявлением только от своего имени, а не от имени всех государств-членов союза.

Ранее о вето Будапешта сообщило издание Bloomberg. Поскольку Венгрия наложила запрет, заявление от своего имени было опубликовано главным дипломатом ЕС Жозепом Боррелем.

"ЕС рассматривает решение МУС как начало процесса подотчетности и привлечения российских лидеров к ответственности за преступления и зверства, которые они заказывают, разрешают или совершают в Украине", - говорится в заявлении Борреля.

Напомним, Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина. Решение вынесено по делу о депортации украинских детей с временно оккупированных территорий.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Венгрия