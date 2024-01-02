Правительство Туска сохранит запрет на импорт украинского зерна в Польшу

"Мы должны поддерживать эмбарго, пока не будут согласованы условия, которые его заменят. Я считаю, что хорошим решением будет введение лицензирования транспорта с использованием одновременно транзитных путей за пределами Польши", - приводит министерство заявление Секерского в интервью TVP Info.

При этом, по информации Polskie Radio 24, министр в интервью также рассказал, что экспорт украинского зерна должен осуществляться другим путем, чем европейский или польский.

"Потому что всегда есть определенный риск даже во время транзита, что часть зерна и другой сельхозпродукции останется в Польше", - добавил он.

Запрет на импорт украинского зерна

Напомним, часть стран ЕС весной 2023 года ввела запрет на импорт украинского зерна. Это было связано с тем, что импорт сильно влиял на цены на внутренних рынках государств.

При этом позже решение ввели на уровне Еврокомиссии для Польши, Словакии, Венгрии, Болгарии и Румынии. Оно действовало до 15 сентября.

После этого ожидалось, что запрет на импорт отменят. Но Польша, Венгрия и Словакия решили продлить такие меры в одностороннем порядке.