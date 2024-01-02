RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Правительство Туска сохранит запрет на импорт украинского зерна в Польшу

Фото: Чеслав Секерский, министр сельского хозяйства и развития села Польши (twitter.com/MRiRW_GOV_PL)
Автор: Иван Носальский

Польша не будет отменять запрет на импорт украинского зерна, который был введен в мае 2023 года. Страна ждет новых правил на уровне Евросоюза.

Об этом заявил министр сельского хозяйства и развития села Польши Чеслав Секерский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polskie Radio 24 и министерство сельского хозяйства Польши в Twitter.

"Мы должны поддерживать эмбарго, пока не будут согласованы условия, которые его заменят. Я считаю, что хорошим решением будет введение лицензирования транспорта с использованием одновременно транзитных путей за пределами Польши", - приводит министерство заявление Секерского в интервью TVP Info. 

При этом, по информации Polskie Radio 24, министр в интервью также рассказал, что экспорт украинского зерна должен осуществляться другим путем, чем европейский или польский. 

"Потому что всегда есть определенный риск даже во время транзита, что часть зерна и другой сельхозпродукции останется в Польше", - добавил он.

Запрет на импорт украинского зерна

Напомним, часть стран ЕС весной 2023 года ввела запрет на импорт украинского зерна. Это было связано с тем, что импорт сильно влиял на цены на внутренних рынках государств. 

При этом позже решение ввели на уровне Еврокомиссии для Польши, Словакии, Венгрии, Болгарии и Румынии. Оно действовало до 15 сентября

После этого ожидалось, что запрет на импорт отменят. Но Польша, Венгрия и Словакия решили продлить такие меры в одностороннем порядке. 

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польшазерновой коридор