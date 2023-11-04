Кабмин и НБУ перенесли снижение "рисков безопасности" еще на полгода

Базовый сценарий октябрьского макропрогноза НБУ построен на более консервативном, чем в предыдущих прогнозах, предположении: "ожидается сохранение высоких рисков безопасности до конца 2024 года", тогда как еще в июле НБУ предполагал их существенное снижение в середине следующего года.

Кроме того, проект бюджета ко второму чтению представлен с "учетом изменения предположения продолжительности войны (в течение 2024 года)". В сентябре Кабинет министров ожидал значительного снижения "безопасных рисков" во второй половине 2024 года.

Ожидания НБУ и риски прогноза

Как отмечается в "Инфляционном отчете" НБУ, "длительная продолжительность и более высокая интенсивность войны, чем в базовом сценарии, ухудшит перспективы восстановления экономики Украины, обусловит дополнительные потери потенциала развития, будет препятствовать более активному возвращению мигрантов".

Соответственно, будут медленнее восстанавливаться как производственные активы, так и рынок труда. Бизнес настроения будут хуже, чем в базовом прогнозе, что сдерживает инвестиционную активность и будет ограничивать предложение. Выше будут расходы бюджета, что будет оказывать давление на государственные финансы.

Кроме того, экспорт остается ограниченным дольше, чем ожидается сейчас. Это создаст дополнительное давление на валютный рынок, а значит и ценовую динамику. Продление моратория на повышение тарифов на отдельные ЖКУ в условиях продолжительной войны лишь будет частично компенсировать влияние указанных проинфляционных факторов. "Таким образом, для умеренной инфляции НБУ может прибегнуть к более жесткой монетарной политике, чем предполагает базовый сценарий этого прогноза", - говорится в документе.

Энергетика

В НБУ отмечают, что в условиях полномасштабной войны сохраняются высокие риски существенных поражений энергетической и портовой инфраструктуры. Это может привести к большему дефициту собственных мощностей по производству э/э, чем предусмотрено базовым сценарием. Для их покрытия может не хватить технологических возможностей импортных поставок. В результате возобновятся отключения как бытовых, так и промышленных потребителей, что будет ограничивать экономическую активность. Следовательно, темпы роста ВВП будут меньше, чем в базовом сценарии.

"В то же время, стоит отметить лучший уровень готовности бизнеса и населения к отключениям э/э, чем в прошлую зиму. Кроме того, продолжение активных обстрелов портовой инфраструктуры может негативно сказаться на судоходстве. Это усложнит вывоз прежде сельскохозяйственной продукции и приведет к снижению валютных поступлений, а также увеличит потребность в значительных инвестициях для возобновления экспортных возможностей после снижения рисков безопасности", - отмечают в НБУ.

Финансы

Государственные деньги очень уязвимы в условиях войны. Учитывая непредсказуемый характер войны, риски недополучения плановых доходов бюджета остаются высокими, а потенциал оптимизации расходов - ограниченным. Есть существенный риск вынужденного увеличения расходов, прежде всего в случае усиления рисков безопасности или повреждений критической инфраструктуры. Это приведет к увеличению дефицита бюджета и потребует поиска дополнительных источников его финансирования, говорится в отчете.

"В то же время усилилась неопределенность относительно объемов внешней финансовой помощи, возможна потеря ритмичности этих поступлений. Учитывая ограниченную емкость внутреннего финансового рынка, это будет угрожать возобновлением эмиссионного финансирования бюджета со стороны НБУ. В результате ухудшатся инфляционные и курсовые ожидания. , чем ожидается сейчас", - добавили в центробанке.