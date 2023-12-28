Кабмин направил полмиллиарда гривен на единовременную помощь: кто получит выплаты

Кабинет министров принял Порядок назначения и выплаты единовременного денежного пособия за вред жизни и здоровью, причиненный работникам объектов критической инфраструктуры, государственным служащим, должностным лицам органов местного самоуправления в результате военной агрессии Российской Федерации против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики .

По данным пресс-службы, на выплату такого единовременного денежного пособия в госбюджете-2024 предусмотрены расходы в объеме 480,3 млн гривен.

Выплаты в 2023 году

Напомним, в июле Кабмин принял постановление № 754, согласно которому ветераны войны и люди, имеющие особые заслуги перед Родиной, должны были получить от 450 до 3100 гривен.

Кабмин планировал, что на все выплаты понадобится 1,038 млрд. гривен.

Напомним, абсолютное большинство украинцев (78%) имеют близких родственников или друзей, получивших ранения или погибших из-за российского вторжения.