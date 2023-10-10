Правительство упрощает импорт сырья для производства дронов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании Кабмина.

Он отметил, что Украина делает ставку на развитие украинского военно-промышленного комплекса. В частности, на новые конструкторские разработки, технологичность, трансферт технологий, налаживание совместных производств с нашими союзниками и партнерами.

Именно для этого Кабмин максимально упростил ввоз дронов. Так правительство расширило перечень товаров военного назначения и двойного использования, которые могут импортироваться без разрешения Госслужбы экспортного контроля.

"Мы сняли бюрократические преграды для закупок украинских дронов. Сегодня отдельным постановлением упрощаем импорт сырья для производства боеприпасов и боевых частей БПЛА. Это обеспечит наши нужды и позволит нарастить выпуск беспилотников", - сказал премьер.

Шмыгаль добавил, что в этом году производство дронов уже выросло в сотню раз, и вырастет еще больше.

Производство беспилотников в Украине

Отметим, что в ходе полномасштабной войны в Украине активно развивается производство отечественных беспилотников. Дроны помогают нашим защитникам в борьбе против российских захватчиков.

Напомним, правительство выделило 40 млрд гривен для инвестиций в украинских производителей дронов в 2023 году.

Больше о том, какие украинские беспилотники задействованы на поле боя, можете узнать в материале РБК-Украина.

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