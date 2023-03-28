Правительство Словакии хочет судить пророссийского политика, блокировавшего предоставление Украине МиГ-29

Исполняющий обязанности министра обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что, возможно, будет судиться с лидером партии Smer-SD, экс-премьером Робертом Фицо, призвавшим не передавать Украине истребители МиГ-29.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир Radio Express .

Ранее Фицо заявлял, что решение правительства о передаче Украине истребителей неконституционно. Кроме того, он заявлял, что войну в 2014 году начали "украинские фашисты", а вернуть аннексированный Крым невозможно.

В ответ на это Надь планирует призвать других членов правительства подать уголовную жалобу на Фицо в связи с ложными обвинениями.

"Обвинять правительство, единогласно согласившееся на межправительственное соглашение, в диверсии - это уже не смешно. Тогда пусть Фицо докажет, каким образом мы совершили эту диверсию, а если нет, то пусть заплатит за свои действия", - заявил Надь.