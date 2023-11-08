Правительство Словакии блокирует новый пакет помощи Украине на 40 млн евро, - Aktuality

Речь идет уже о 14-м пакете оборонной помощи от Словакии для поддержки Украины с начала широкомасштабного вторжения РФ.

Братислава отмечает, что уже передали для Сил обороны Украины тринадцать пакетов военной помощи на общую сумму 671 млн евро. Кроме того, вскоре после начала полномасштабного вторжения России тогдашнее правительство Словакии одобрило доставку в Украину медицинских товаров и топлива.

Таблица с осмотром утвержденной военной помощи от Словакии для Украины (фото: ČV SR)

Изменение позиции правительства Словакии об оборонной помощи

Напомним, ранее новый премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава не будет поддерживать предоставление Украине военной помощи для борьбы с российской агрессией.

Глава правительства Словакии подтвердил отказ от помощи Украине во время выступления перед членами парламентского комитета по европейским делам перед саммитом лидеров в Брюсселе 26 октября.

Позже в Словакии придумали оправдание отказа от военной помощи Украине. Братислава вроде бы больше не может оказывать помощь, поскольку ей нужно сохранить собственную обороноспособность.

Добавим также, что по словам Фицо, он не намерен препятствовать экспорту частных оборонных компаний.

Как ранее отметила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, у Украины нет проблем с новым правительством Словакии под руководством Фицо.