Кабмин сократил срок явки в ТЦК по повестке

Ранее действовала норма, согласно которой день явки по вызову резервиста или военнообязанного определялся не ранее 14 дней со дня направления повестки.

Правительство установило, что прибыть в ТЦК по повестке нужно из населенного пункта, который является административным центром области, в течение семи суток, а из других населенных пунктов - в течение десяти суток.

Повестки по почте

Напомним, Кабинет министров принял ряд постановлений, которыми утверждаются порядки мобилизации в связи с тем, что 18 мая вступил в силу закон о мобилизации.

Основным является постановление от 16 мая 2024 года №560.

В частности, правительство определило надлежащие подтверждения оповещения о вызове в ТЦК в случае вручения повестки или отправки повестки по почте. По сути, никакого подтверждения получения повестки по почте не требуется.

Надлежащим подтверждением оповещения при отправке повестки по почте является: