Правительство Швеции сегодня объявит о крупнейшем пакете оборонной помощи Украине, - DN

Швеция планирует передать Украине рекордный для страны пакет оборонной помощи общей стоимостью 7,1 миллиарда шведских крон (около 700 миллионов долларов). Стокгольм объявит об этом сегодня, 20 февраля.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на шведское издание Dagens Nyheter .

Этот пакет помощи от Швеции для Украины, продолжающей отражать широкомасштабную военную агрессию со стороны РФ, станет уже 15-м по счету.

В настоящее время его содержание не раскрывается, однако указывается, что в пакет войдет военная техника и оборудование из составов Вооруженных сил этой скандинавской страны.

Также в публикации отмечается намерение выделения средства на закупку нового оборонного оборудования у производителей. Оно позже будет передано Украине.

Ожидается, что о предоставлении украинской стороне очередной партии помощи от Стокгольма объявят во время пресс-конференций во вторник с участием шведских премьер-министра Ульфа Кристерссона и министра обороны Пола Йонсона.

Помощь Украине от Швеции

Напомним, в конце ноября прошлого года стало известно, что Швеция выделит Украине финансовую помощь. Средства пойдут на инициативу Grain From Ukraine (Зерно из Украины).

Также сообщалось, что 11 декабря 2023 года премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон объявил о выделении Украине нового пакета помощи в размере 133,5 млн. долларов, в том числе в поддержку энергетики в зимний период.

Также Швеция вместе с Британией недавно присоединилась к коалиции дронов для Украины.

Добавим, в конце января в министерстве энергетики Украины заявили, что с начала полномасштабного вторжения РФ Швеция предоставила 93 гуманитарных груза общим весом 1108 тонн помощи энергетическому сектору нашего государства.