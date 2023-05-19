Правительство одобрит план подготовки к следующему отопительному сезону

"Сегодня будет утвержден план подготовки к осенне-зимнему периоду и решение о создании штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса к следующей зиме", - заявил он.

При этом Шмыгаль добавил, что правительство установит алгоритм прохождения процедур для начала ремонтов энергообъектов.

"Речь идет о взаимодействии операторов критической инфраструктуры, министерств, Агентства восстановления и ОВА. Все будет происходить быстро, чтобы успеть к следующему осенне-зимнему периоду", - заявил он.

Отопительный сезон 2023-2024

Из-за постоянных российских обстрелов по критической инфраструктуры Украины в домах украинцев зимой 2022-2023 гг отсутствовали электричество и отопления. Хоть на данный момент властям удалось восстановить работу критической инфраструктуры почти до довоенного периода, ожидается, что эта зима будет похожей на предыдущую.



Так, заместитель министра энергетики Фарид Сафаров заявлял, что для подготовки к следующему отопительному сезону необходимо более 3,4 млрд долларов. В частности, сумма необходима как для восстановления генерации, так и для закупки необходимых ресурсов.

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