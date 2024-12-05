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Кабмин расширяет программу "Доступные лекарства": Шмыгаль раскрыл детали

Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (kmu.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Кабинет министров решил расширить программу "Доступные лекарства". В частности, с 2025 все аптеки будут отпускать препараты по этой программе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на выездном заседании Кабинета министров в Харьковской области.

"В рамках пакета "Зимней поддержки" мы также будем расширять программу "Доступные лекарства". В бюджете 2025 года на программу заложено 6,6 млрд гривен. Этот шаг позволит еще как минимум 500 тысячам украинцев сэкономить средства на лечении", - сказал Шмыгаль.

По его словам, впервые в программу будут включены препараты для детей.

Кроме того, с 2025 года все аптеки будут отпускать препараты по программе "Доступные лекарства". Министерство здравоохранения готовит соответствующие нормативные изменения.

"Доступные лекарства"

Напомним, украинцы могут получить некоторые лекарства бесплатно или с доплатой. Это можно сделать в рамках правительственной программы "Доступные лекарства".

Программа помогает заботиться о здоровье тех людей, которые имеют хронические заболевания или определенные состояния, которые нуждаются в постоянном приеме лекарства.

Как воспользоваться программой "Доступные лекарства" - читайте в материале РБК-Украина.

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Кабинет Министров УкраиныДенис ШмыгальДоступные лекарства