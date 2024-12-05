Кабмин расширяет программу "Доступные лекарства": Шмыгаль раскрыл детали

"В рамках пакета "Зимней поддержки" мы также будем расширять программу "Доступные лекарства". В бюджете 2025 года на программу заложено 6,6 млрд гривен. Этот шаг позволит еще как минимум 500 тысячам украинцев сэкономить средства на лечении", - сказал Шмыгаль.

По его словам, впервые в программу будут включены препараты для детей.

Кроме того, с 2025 года все аптеки будут отпускать препараты по программе "Доступные лекарства". Министерство здравоохранения готовит соответствующие нормативные изменения.